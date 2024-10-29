Стэмкос вернулся в Тампу: трогательный ролик, слезы, овации стоя и 0+2

Но «Нэшвилл» все равно проиграл.

Расставание «Тампы» и Стэмкоса – чуть ли не самый драматичный момент межсезонья. Клуб понимал, что больше не может платить 34-летнему игроку 8,5 млн за регулярку, если хочет претендовать на что-то в ближайшее время. А спрос на Стива на рынке был еще вполне высок.

«Лайтнинг» предложили 8-летнее соглашение на 3 млн в год, но нападающий выбрал 4 х 8 от «Нэшвилла». К фотографиям Стэмкоса в желтом и бело-желтом свитерах весь мир привыкал несколько месяцев, а прошлой ночью болельщики «Тампы» увидели это лично... и устроили овацию. Приготовьте ваши платочки – сейчас будут трогательные видео.

Стэмкос выдал лучший матч сезона на родной арене. Его поддержали даже в чужой форме

Еще перед игрой «Тампа» выпустила в соцсетях душевное видео о Стэмкосе, наполненное его важными моментами в матчах с молнией на свитере.

Но этим, разумеется, не ограничились. В середине первого периода, в одной из пауз, на куб Amalie Arena вывели еще более трогательный ролик (вот он полностью ) – в итоге игра возобновилась только через 3 минуты, после аплодисментов обеих команд и стоячей овации трибун.

«Это было здорово, – расчувствовался Стэмкос после матча. – Это было первоклассно. Я и не ожидал меньшего. Это довольно эмоционально. Я не знал, как отреагирую. Я чувствовал, как подступают слезы, поэтому решил вернуться на скамейку».

Такое отношение к Стэмкосу в Тампе абсолютно понятно. Он легенда клуба. Нападающий, выбранный первым на драфте НХЛ-2008, стал рекордсменом «Лайтнинг» по матчам, голам и очкам. 11 лет он был капитаном клуба – и за это время команда 4 раза выходила в финал, дважды взяв кубок.

Сейчас же Стэмкос максимально далек от прошлой результативности – до игры с «Тампой» он выбил только 1+0 в 8 матчах. Но, кажется, родные трибуны завели нападающего – и в итоге он провел самый результативный вечер в форме «Нэшвилла», сделав две передачи:

● помог реализовать большинство в середине второго периода – отдал на Маршессо, а О’Райлли уже выкружил (в прямом смысле) гол на пятаке ;

● поделился шайбой с Нюквистом при провале «Тампы» на смене.

У Стэмкоса 0+2 – хотя за 21:02, что он провел на льду, были и 6 бросков в створ.

«Вечер был классным, – добавил Стивен после игры. – Здесь все началось, когда мне было 18 лет. Здесь я вырос, из мальчика стал мужчиной, обладателем Кубка Стэнли, мужем, отцом. Большая часть моей жизни прошла здесь. Это, безусловно, эмоционально, но в то же время это довольно забавно – сыграть тут в хоккей. Я чувствую себя непринужденно, находясь здесь. Так что это тоже круто».

«Нэшвилл» проиграл, но серия из матчей с очками продолжается

На счастье гостей Никита Кучеров впервые в этом сезоне не забросил и не отдал передачу – поэтому «Предаторс» добрались хотя бы до овертайма. Но там все равно уступили, пропустив передачу Генцела на пустой угол ворот Нику Полу.

А главную красоту вечера у «Тампы» сотворил Брэйден Пойнт еще в первом периоде.

Несмотря на поражение, «Нэшвилл» выкарабкивается из ямы, в которую угодил в начале сезона, проиграв пять матчей подряд. За последние 4 игры – 7 очков из 8 возможных. И это еще лидеры – тот же Стэмкос – не вышли на проектные мощности.

«Тампа» же идет в лидерах Атлантического дивизиона и чувствует себя вполне комфортно. Во всяком случае прямо сейчас – и это важное уточнение. Конкуренция там сумасшедшая.

Хотя этим вечером всем было плевать на таблицы и положение в них.

«Во время видео я думал, насколько же я стал мягче к такому возрасту, – размышлял Джон Купер, тренер «Тампа-Бэй». – У меня начали течь слезы. Как можно втиснуть 16 лет в двухминутное видео? Это кажется не совсем правильным.

Я чувствую себя очень счастливым, что провел здесь 12 лет и смог видеть все это в реальном времени, переживая взлеты и падения. Это действительно вызывает приятные воспоминания. Но было странно видеть Стива, стоящим на синей линии во время гимна не в нашем свитере».

Сам Стэмкос после матча благодарил болельщиков на льду. «Я не думаю, что это прощание, – сказал Стэмкос. – Это скорее что-то вроде «спасибо, увидимся позже».

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Фото: Gettyimages.ru /Mike Carlson