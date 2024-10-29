Георгиев вернулся в ворота «Колорадо» после 4 игр в запасе. Он заработал ассист в большинстве и отразил 21 бросок из 24, поражение – 4-е в 6 матчах
Александр Георгиев вернулся в ворота «Колорадо» после 4 игр в запасе.
Вратарь «Эвеланш» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (2:5).
Он отразил 21 из 24 бросков по своим воротам, две шайбы победители забросили в пустые ворота.
Также Георгиев заработал ассист в большинстве, сыграв на выходе и оставив шайбу Кэйлу Макару после ее выброса из зоны «Блэкхокс».
В 6 матчах в текущем сезоне у россиянина 1 победа при 4 поражениях (еще один матч остался для вратаря без исхода из-за замены) при 82,2% сэйвов и коэффициенте надежности 4,62.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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