Георгиев вернулся в ворота «Колорадо» после 4 игр в запасе. Он заработал ассист в большинстве и отразил 21 бросок из 24, поражение – 4-е в 6 матчах

Александр Георгиев вернулся в ворота «Колорадо» после 4 игр в запасе.

Вратарь «Эвеланш» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (2:5).

Он отразил 21 из 24 бросков по своим воротам, две шайбы победители забросили в пустые ворота.

Также Георгиев заработал ассист в большинстве, сыграв на выходе и оставив шайбу Кэйлу Макару после ее выброса из зоны «Блэкхокс».

В 6 матчах в текущем сезоне у россиянина 1 победа при 4 поражениях (еще один матч остался для вратаря без исхода из-за замены) при 82,2% сэйвов и коэффициенте надежности 4,62.