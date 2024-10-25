Георгиев остался в запасе «Колорадо» в 3-м матче подряд. У Аннунена 3 победы и 94,9% сэйвов на отрезке
Александр Георгиев остался в запасе «Колорадо» в 3-м матче подряд.
Вратарь «Эвеланш» был сменщиком Юстуса Аннунена в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:1).
24-летний финн отразил 25 из 26 бросков и был признан второй звездой встречи.
Победа стала для Аннунена 3-й подряд при 94,9% сэйвов на отрезке. Всего в сезоне у него 91,7% сэйвов в 5 играх при коэффициенте надежности 2,08.
У Георгиева 1 победа в 6 играх при 81,0% сэйвов и КН 4,99.
Следующий матч «Колорадо» проведет против «Оттавы» 27 октября (дома, начало по московскому времени – 28 октября в 04:00).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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