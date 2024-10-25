Георгиев остался в запасе «Колорадо» в 3-м матче подряд. У Аннунена 3 победы и 94,9% сэйвов на отрезке

Александр Георгиев остался в запасе «Колорадо» в 3-м матче подряд.

Вратарь «Эвеланш» был сменщиком Юстуса Аннунена в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:1).

24-летний финн отразил 25 из 26 бросков и был признан второй звездой встречи.

Победа стала для Аннунена 3-й подряд при 94,9% сэйвов на отрезке. Всего в сезоне у него 91,7% сэйвов в 5 играх при коэффициенте надежности 2,08.

У Георгиева 1 победа в 6 играх при 81,0% сэйвов и КН 4,99.

Следующий матч «Колорадо » проведет против «Оттавы» 27 октября (дома, начало по московскому времени – 28 октября в 04:00).