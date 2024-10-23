Георгиев остался в запасе «Колорадо» во 2-м матче подряд. Аннунен отразил 25 из 27 бросков «Сиэтла» и помог команде победить
Александр Георгиев остался в запасе «Колорадо» во 2-м матче подряд.
Вратарь «Эвеланш» был сменщиком Юстуса Аннунена в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:2).
24-летний финн отразил 25 из 27 бросков игроков «Кракена» и был признан второй звездой встречи.
У него 2 победы в 4 играх (из них 2 – выходы на замену) при 90,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,45. У Георгиева 1 победа в 6 играх при 81,0% сэйвов и КН 4,99.
Следующий матч «Колорадо» проведет против «Юты» 24 октября (начало по московскому времени – 25 октября в 04:00).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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