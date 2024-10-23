Георгиев остался в запасе «Колорадо» во 2-м матче подряд. Аннунен отразил 25 из 27 бросков «Сиэтла» и помог команде победить

Александр Георгиев остался в запасе «Колорадо» во 2-м матче подряд.

Вратарь «Эвеланш» был сменщиком Юстуса Аннунена в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (3:2).

24-летний финн отразил 25 из 27 бросков игроков «Кракена» и был признан второй звездой встречи.

У него 2 победы в 4 играх (из них 2 – выходы на замену) при 90,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,45. У Георгиева 1 победа в 6 играх при 81,0% сэйвов и КН 4,99.

Следующий матч «Колорадо » проведет против «Юты» 24 октября (начало по московскому времени – 25 октября в 04:00).