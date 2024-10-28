  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о Серебрякове: «Мы его готовим, мы всех готовим. Все через работу. Мы так не тренируем вратарей, как Тарасов Третьяка – до потери сознания»
4

Ротенберг о Серебрякове: «Мы его готовим, мы всех готовим. Все через работу. Мы так не тренируем вратарей, как Тарасов Третьяка – до потери сознания»

Роман Ротенберг высказался о ситуации с вратарем СКА Никитой Серебряковым.

28-летний голкипер в текущем сезоне провел только 5 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он не выходил на лед с 5 октября.

– Когда может вернуться Серебряков? Есть ли шансы на то, что он вернется в состав? Почему вы не меняете его?

– Он тренируется. Надо работать. Все через работу. Мы готовим Никиту. Готовим Пашу Мойсевича. Готовим Плешкова. Готовим Заврагина. Мы всех готовим.

– Если не попадаешь в заявку, то это бьет по моральному состоянию гораздо тяжелее, чем игра в запасе, например. А он даже в заявку не попадает.

– Знаете, мне рассказывал Владислав Александрович Третьяк, как его тренировал Анатолий Владимирович Тарасов. И поверьте мне, мы так далеко не тренируем наших вратарей, как тренировали Третьяка. То есть это вплоть до потери сознания. Каждая тренировка – до потери сознания. И это дает результат.

Были другие времена. Ну Тарасов же нашел Третьяка, он его сам нашел, сам его тренировал. В то время не было тренеров вратарей, тренеров защитников, тренеров нападающих. Был один тренер, который тренировал всех. Поэтому тренировка была еще тяжелее раньше.

В итоге Третьяк стал лучшим вратарем в мире за счет тренировочного процесса и правильного подхода. Любой игрок за счет правильного тренировочного процесса может выйти на совершенно другой уровень. Мы к этому сейчас и стремимся с нашими вратарями и с нашими игроками в целом, – сказал главный тренер СКА

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoСКА
logoВладислав Третьяк
logoКХЛ
logoАнатолий Тарасов
чемпионат СССР
logoРоман Ротенберг
logoНикита Серебряков
logoСпорт-Экспресс
logoАртемий Плешков
logoПавел Мойсевич
logoЕгор Заврагин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Василий Каменев: «Не думаю, что Серебрякова списали со счетов в СКА. Если обменять, то он может усилить другую команду»
725 октября, 12:11
Ротенберг о вратарях СКА: «Дадим Заврагину спокойно работать, не будем обсуждать. У нас есть Плешков, Серебряков – нужны все. Мойсевича не можем ставить, к сожалению»
1412 октября, 22:01
Заврагин – основной вратарь СКА на матч с «Автомобилистом», Плешков в запасе. Серебряков не попал в заявку
1612 октября, 13:05
Ротенберг о вратарях СКА: «Чтобы играть – надо играть. Что определяет возраст? Сколько лет вратарю, который выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне?»
8011 октября, 09:01
Ротенберг о Заврагине: «Похож на Набокова, тот же Третьяк заиграл в 17 лет. Егор – нормальный такой пацан, не раздолбай. Верим в него, он хочет стать лучшим в мире»
2510 октября, 14:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кожевников о Прохоркине: «Нет стабильности, а в последние годы и скорости. Он постепенно переходит в нашу категорию – экспертов. Сейчас выйдет на лед и побежит, надеюсь»
152 минуты назад
Ротенберг о популярности своих пресс-конференций: «Плохо, когда человека не обсуждают. Я говорил про Неуловимого Джо, помните же»
10сегодня, 06:46
Кожевников о судействе в КХЛ: «В целом оно стало стабильнее, меньше ляпов. Видимо, главный судья живет пятилетками – как в СССР. За 5 лет навел хоть какой-то порядок»
4сегодня, 05:34
КХЛ. «Трактор» сыграет с «Автомобилистом», СКА примет «Сибирь»
13сегодня, 05:22
Колосов из «Филадельфии» стал 1-м белорусским вратарем в истории НХЛ. Он пропустил 4 шайбы в дебютном матче с «Монреалем», отразив 20 бросков
17сегодня, 05:10
Мирошниченко забросил 6-ю шайбу в сезоне АХЛ. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги с 10 очками в 8 играх
сегодня, 04:45
Мичков в 3-й раз в сезоне НХЛ сыграл больше 20 минут за матч – 21:33 с «Монреалем». У Матвея 2 броска, 2 потери и 2 минуты штрафа
9сегодня, 04:35
Георгиев остался в запасе «Колорадо» в 4-м матче подряд. У Аннунена 4 победы при 92,6% сэйвов и 8 пропущенных шайбах – из них 4 от «Оттавы» в 3-м периоде
3сегодня, 04:00
Николай Коваленко забросил 1-ю шайбу в НХЛ – в ворота «Оттавы». Он стал 2-й звездой матча
4сегодня, 03:50Видео
НХЛ. «Эдмонтон» одолел «Детройт», «Нью-Джерси» забросил 6 шайб «Анахайму», «Колорадо» обыграл «Оттаву»
106сегодня, 03:42
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о «Тракторе»: «Гру правильно определил сильные и слабые стороны хоккеистов и команды в целом. Если победные традиции возрождаются, то я только рад»
7 минут назад
Михайлов об АКМ из Тулы в КХЛ: «Идея такая есть, а что дальше, я сказать не могу. Пока ничего не говорят на официальном уровне»
122 минуты назад
Тренер «Колорадо» о 1-й шайбе Коваленко в НХЛ: «Я рад за него. Приятно видеть, когда усилия таких ребят вознаграждаются»
сегодня, 06:58
Шайфли о серии «Виннипега» из 8 побед на старте: «Никакой самоуспокоенности нет, сезон только начался. Мы должны стремиться к большему»
2сегодня, 06:34
Яшкин о том, где живет в Казани: «На базе. Условиями доволен, все хорошо»
1сегодня, 06:22
Коршков о травме Петана: «У «Ак Барса» нет большой глубины в составе, но ребята мастеровитые. Мы хорошо готовы. При счете 4:0 с «Адмиралом» позволили себе лишнего»
сегодня, 05:58
Тренер «Сан-Хосе» о серии из 9 поражений на старте: «Стыдно. Очень стыдно. В раздевалке много эмоций, разочарование и злость. Нам сейчас тяжело»
2сегодня, 05:46
Драйзайтль с 2+1, Ноусен с дублем и Миттлстадт с 0+3 – звезды дня в НХЛ
1сегодня, 04:55
«Колорадо» выиграл 5 матчей подряд после 4 поражений на старте. Команда идет 4-й в дивизионе
2сегодня, 04:20
Завгородний о дальневосточных деликатесах: «Ничего сверхдорогого не покупаю. Просто морепродукты ем. Во Владивостоке высокие цены на продукты»
3вчера, 21:59