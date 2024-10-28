Ротенберг о Серебрякове: «Мы его готовим, мы всех готовим. Все через работу. Мы так не тренируем вратарей, как Тарасов Третьяка – до потери сознания»

Роман Ротенберг высказался о ситуации с вратарем СКА Никитой Серебряковым.

28-летний голкипер в текущем сезоне провел только 5 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он не выходил на лед с 5 октября.

– Когда может вернуться Серебряков? Есть ли шансы на то, что он вернется в состав? Почему вы не меняете его?

– Он тренируется. Надо работать. Все через работу. Мы готовим Никиту . Готовим Пашу Мойсевича . Готовим Плешкова. Готовим Заврагина. Мы всех готовим.

– Если не попадаешь в заявку, то это бьет по моральному состоянию гораздо тяжелее, чем игра в запасе, например. А он даже в заявку не попадает.

– Знаете, мне рассказывал Владислав Александрович Третьяк, как его тренировал Анатолий Владимирович Тарасов. И поверьте мне, мы так далеко не тренируем наших вратарей, как тренировали Третьяка. То есть это вплоть до потери сознания. Каждая тренировка – до потери сознания. И это дает результат.

Были другие времена. Ну Тарасов же нашел Третьяка, он его сам нашел, сам его тренировал. В то время не было тренеров вратарей, тренеров защитников, тренеров нападающих. Был один тренер, который тренировал всех. Поэтому тренировка была еще тяжелее раньше.

В итоге Третьяк стал лучшим вратарем в мире за счет тренировочного процесса и правильного подхода. Любой игрок за счет правильного тренировочного процесса может выйти на совершенно другой уровень. Мы к этому сейчас и стремимся с нашими вратарями и с нашими игроками в целом, – сказал главный тренер СКА .