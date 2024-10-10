Ротенберг о Заврагине: «Похож на Набокова, тот же Третьяк заиграл в 17 лет. Егор – нормальный такой пацан, не раздолбай. Верим в него, он хочет стать лучшим в мире»

Роман Ротенберг высказался про вратаря Егора Заврагина.

– Что вы можете сказать о 19‑летнем Заврагине, который вернулся в СКА после аренды в «Сочи»?

– Он похож на Илью Набокова, которого вырастили в «Металлурге», и он привел команду к Кубку Гагарина. Такой же высокий, мощный (189 см, 83 кг), трудолюбивый, с характером.

Да, он молодой. Но бывают молодые ребята, которые за счет желания могут бурно прогрессировать.

И у Заврагина очень серьезное будущее. Егор, несмотря на свой возраст, нормальный такой пацан. Не раздолбай. Он понимает, что надо много работать и тренироваться, полностью отдаваясь хоккею.

Мы в него очень верим и рассчитываем, что он будет много играть в СКА. А работает с ним наш тренер по вратарям Максим Анатольевич Соколов.

Мы хотим поднимать молодых российских вратарей. Тот же Владислав Третьяк заиграл в ЦСКА в 17 лет, когда ему оказали доверие.

Вот и Заврагин имеет внутренний настрой, что он хочет стать лучшим в мире, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.