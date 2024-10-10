Ротенберг о Заврагине: «Похож на Набокова, тот же Третьяк заиграл в 17 лет. Егор – нормальный такой пацан, не раздолбай. Верим в него, он хочет стать лучшим в мире»
– Что вы можете сказать о 19‑летнем Заврагине, который вернулся в СКА после аренды в «Сочи»?
– Он похож на Илью Набокова, которого вырастили в «Металлурге», и он привел команду к Кубку Гагарина. Такой же высокий, мощный (189 см, 83 кг), трудолюбивый, с характером.
Да, он молодой. Но бывают молодые ребята, которые за счет желания могут бурно прогрессировать.
И у Заврагина очень серьезное будущее. Егор, несмотря на свой возраст, нормальный такой пацан. Не раздолбай. Он понимает, что надо много работать и тренироваться, полностью отдаваясь хоккею.
Мы в него очень верим и рассчитываем, что он будет много играть в СКА. А работает с ним наш тренер по вратарям Максим Анатольевич Соколов.
Мы хотим поднимать молодых российских вратарей. Тот же Владислав Третьяк заиграл в ЦСКА в 17 лет, когда ему оказали доверие.
Вот и Заврагин имеет внутренний настрой, что он хочет стать лучшим в мире, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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