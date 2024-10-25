Василий Каменев: «Не думаю, что Серебрякова списали со счетов в СКА. Если обменять, то он может усилить другую команду»

Василий Каменев считает, что Никита Серебряков еще может быть полезен СКА.

Голкипер не играет за СКА с 5 октября. Ранее сообщалось, что он может сменить клуб.

– В тренерском штабе СКА с вратарями стал работать Максим Соколов – специалист высочайшего уровня, с огромным опытом, сам великолепно защищавший ворота. Он – профессионал с большой буквы, лучше знает, кто из вратарей как готов.

А то, что в СКА много голкиперов высокого уровня, это здорово. Есть же не только Плешков и Заврагин, но и молодой Павел Мойсевич .

Он сейчас на травме, но, когда ему доверяли ворота в прошлом сезоне, хорошо выглядел. Мойсевич тоже в конкуренции.

Серебрякову надо тренироваться и доказывать, что он – лучший. Чтобы выйти на игру, показать результат.

– Серебряков еще не «отрезанный ломоть» для СКА?

– Нет, в этом и есть конкуренция. Если у тебя спад, ставят другого вратаря. А тот почему-то не пропускает, и команда с ним выигрывает.

А тебе надо возвращаться обратно в состав – это труднее. Нельзя выпадать из обоймы, иначе твое место займет конкурент.

– Если Никиту обменяют в другой клуб, для СКА не возникнет проблем?

– Если СКА обменяет Серебрякова, то может усилить другую команду. Тут вопрос сложный.

Не думаю, что так может произойти, что Серебрякова списали со счетов. Он в прошлом сезоне неплохо играл и в этом еще пригодится, – сказал бывший хоккеист СКА Василий Каменев.