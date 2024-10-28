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Ротенберг о популярности своих пресс-конференций: «Плохо, когда человека не обсуждают. Я говорил про Неуловимого Джо, помните же»

Роман Ротенберг высказался об интересе публики к своим пресс-конференциям.

– Как вы относитесь к тому, что все ваши пресс-конференции обсуждают?

– Плохо, когда человека не обсуждают.

Помните же, я говорил про Неуловимого Джо. Он был неуловим, потому что он никому не нужен, – сказал главный тренер СКА Ротенберг

Ротенберг о том, что фанаты минского «Динамо» освистали его: «Есть такой Неуловимый Джо – знаете, почему Неуловимый? Он никому не нужен. Я благодарен болельщикам за эмоции»

«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»

В КХЛ считают, что Ротенберг дискредитирует лигу. Вот все его претензии

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoСпорт-Экспресс
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