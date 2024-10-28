Ротенберг о популярности своих пресс-конференций: «Плохо, когда человека не обсуждают. Я говорил про Неуловимого Джо, помните же»
Роман Ротенберг высказался об интересе публики к своим пресс-конференциям.
– Как вы относитесь к тому, что все ваши пресс-конференции обсуждают?
– Плохо, когда человека не обсуждают.
Помните же, я говорил про Неуловимого Джо. Он был неуловим, потому что он никому не нужен, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
Ротенберг о том, что фанаты минского «Динамо» освистали его: «Есть такой Неуловимый Джо – знаете, почему Неуловимый? Он никому не нужен. Я благодарен болельщикам за эмоции»
«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»
В КХЛ считают, что Ротенберг дискредитирует лигу. Вот все его претензии
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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