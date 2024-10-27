В КХЛ считают, что Ротенберг дискредитирует лигу. Вот все его претензии

От льда до календаря.

КХЛ рассмотрела ситуацию вокруг матча «Спартака» и СКА (о ней подробно – в другом материале ) и выпустила официальное заявление. В итоге «Спартак» оштрафован за оскорбительные кричалки болельщиков, а игроки СКА получили предупреждение за жесты в сторону фанатской трибуны.

Предупреждение получил и Роман Ротенберг: «Лига рекомендует руководителям СКА обратить особое внимание на последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации КХЛ и принять меры для недопущения подобного».

Действительно ли Ротенберг дискредитирует лигу? Проверяем.

Критиковал КХЛ за бездействие из-за нецензурных кричалок

Самая актуальная претензия Ротенберга к лиге – его заявления после того самого матча со «Спартаком» (5:2). Тренер возмутился уже во время послематчевого интервью: «Когда матом орут всю игру, лига должна вмешиваться в эти вещи. Это неправильно. Дети сюда пришли маленькие, а тут всю игру матом орут люди».

Корреспондент предположила, что заявление Ротенберга услышат в лиге. В ответ тренер несколько раз усомнился. А на пресс-конференции добавил: «Пусть комментирует лига – там сидят чиновники, которые очень много рассказывают, а что на деле – мы сами все видим». Тренер подчеркнул, что такие вещи происходят на арене «Спартака» постоянно, но лига бездействует.

КХЛ все же вмешалась: не согласились с тем, что фанаты кричали матерные заряды, но осудила их поведение и оштрафовала «Спартак» – по информации «Матч ТВ», на 100 тысяч рублей.

Осудил лигу за дискриминацию по национальному признаку

Еще одно яркое выступление Ротенберга случилось после победы над «Локомотивом» (4:3 ОТ). Тот матч стал 200-м для Романа в качестве главного тренера СКА. Но вот праздничная церемония перед игрой была совсем не в его честь – вице-президент КХЛ Андрей Точицкий поздравил Александра Радулова с 250-й шайбой.

«Выступил вице-президент КХЛ перед игрой и поздравил Александра Радулова, – возмутился Ротенберг. – Но в то же время лига не поздравила главного тренера хоккейного клуба СКА с 200-й игрой. Ни на сайте, ни сегодня с приездом вице-президента лиги. Наверное, надо обратиться к руководству лиги, чтобы тренеров тоже уважали. Здесь должно быть все справедливо и честно. То есть не должно быть какой-то дискриминации по национальному признаку».

Обвинил КХЛ в бездействии из-за некачественного льда

Весь прошлый сезон Ротенберг призывал лигу заняться качеством льда. Началось все с матча против «Лады» (3:0). Тренер вспомнил плохую заливку на московских стадионах и не оценил тольяттинский лед: «В Москве тоже были проблемы со льдом. Как-то хочется в лигу обратиться. Все-таки качество льда надо везде улучшать. Это проблема для нас на сегодняшний день».

Затем похожее случилось в Нижнем Новгороде, а после встречи с «Сибирью» Ротенберг опять обратился в лигу. Он заявил, что толщина льда на многих аренах больше той, что прописана в техническом регламенте и негодовал, что в КХЛ не обращают внимание на его заявления.

В начале прошлого сезона СКА выдал худший старт и проиграл шесть из семи матчей. Казалось, качеством льда главный тренер оправдывал провалы собственной команды.

Позже игра СКА наладилась и команда вернулась в Нижний Новгород уже весной. Интересно, что тогда Ротенберг похвалил заливку: «Сегодня все было профессионально. Дышалось хорошо, лед качественный. День и ночь по сравнению с тем, что здесь было раньше».

Был недоволен календарем

На фоне того же провального старта в сезоне-2023/24 Ротенберг находил разные способы обвинить лигу. Один из них – проблемный календарь. После очередного поражения «Спартаку» (0:3) главный тренер раскритиковал КХЛ за расписание: : «Здесь усталость наложилась на другую усталость. Мы были на выезде – четыре игры подряд с перелетами. В прошлом сезоне начинали дома – это совершенно другой график. Такое вносит коррективы. Вы видите этот эффект и у других команд. Те, которые начинали на выезде, провели четыре матча – у них тоже тяжелые ноги. Это физиология».

В апреле КХЛ объявила об увеличении сроков чемпионата. Ротенберг это решение оценил: «Мы выполняем любую директиву лиги. Если решили так, то решили так. В моем понимании плюс в следующем – у игроков будет возможность лучше восстановиться».

В этом сезоне главный тренер СКА на календарь не жаловался.

Ругал судей и сам нецензурно выражался в прямом эфире

В прошлом сезоне Ротенберг тоже часто критиковал работу арбитров. Нередко в таких случаях он ссылался на примеры других чемпионатов, тем самым осуждая регламент КХЛ. Один из ярких примеров случился в матче с «Ладой» (2:1). Силовой прием Владислава Семина на Алексе Гальченюке перебил все события игры. Судьи посмотрели видео момента и выписали Семину пятиминутный штраф за блокировку.

После матча Ротенберг эмоционально высказался о моменте и даже не удержался от нецензурной лексики: «К сожалению, удар в голову. Надо такие моменты исключить. Вот в НХЛ за такие вещи дают сразу две игры... Это сразу, ##### (блин), без разговоров. Поэтому надо исключить такие моменты, убрать грязь из хоккея».

Многие высказывания Ротенберга о судействе закончились штрафами и даже дисквалификацией для тренера. Самый запоминающийся – после поражения «Авангарду» (3:5) год назад. Тогда Марк Верба подрался с Иваном Зинченко. На пресс-конференции Ротенберг раскритиковал работу арбитров, заявив, что Зинченко во время драки «чуть не убили на льду» и что «такие вещи недопустимы в лиге».

После этого КХЛ дисквалифицировала Ротенберга на один матч, а СКА был оштрафован на 500 тысяч рублей. СКА оспорил решение лиги и вернул деньги.

От ярких выражений в сторону судей не удержался даже председатель совета директоров СКА Александр Медведев. После поражения «Автомобилисту» во втором раунде (1-4 в серии) он призывал арбитров изменить подход к работе. На Медведева также наложили полумиллионный штраф.

Интересно, как новое предупреждение повлияет на поведение Ротенберга?

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; Alexander Kulebyakin/Global Look Press