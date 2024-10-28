Тренер «Сан-Хосе» о серии из 9 поражений на старте: «Стыдно. Очень стыдно. В раздевалке много эмоций, разочарование и злость. Нам сейчас тяжело»
«Шаркс» стали первой командой в истории лиги, не одержавшей ни одной победы в первых 9 играх в двух сезонах подряд (в прошлом сезоне безвыигрышная серия на старте затянулась до 11 матчей).
В 9 играх в текущем сезоне калифорнийцы набрали 2 очка за счет 2 поражений за пределами основного времени и занимают последнее место в таблице лиги. В последнем на сегодня матче команда уступила «Вегасу» (3:7).
Об антирекорде
«Стыдно. Очень стыдно. Не думаю, что кто-то сейчас в хорошем настроении. В раздевалке много эмоций, разочарование и злость. Сейчас нам тяжело».
О переводе Даниила Гущина в 4-е звено
«Гущу нужно лучше проявлять себя. Он должен быть заметным как при владении шайбой, так и без нее. В целом мы создавали не так много моментов, поэтому нам пришлось внести изменения в состав звеньев», – сказал Райан Ворсофски.
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