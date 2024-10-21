«Сан-Хосе» в 5-й раз в истории начал сезон с 6+ игр без побед. Команда идет на 15-м месте на Западе
«Сан-Хосе» в 5-й раз в истории начал сезон с 6+ игр без побед.
«Шаркс» проиграли «Колорадо» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
У команды под руководством Райана Ворсофски 6 поражений в 6 играх в текущем сезоне (из них 2 – за пределами основного времени).
С 2 очками «акулы» занимают 15-е место на Западе, опережая в таблице только «Нэшвилл».
Ранее «Сан-Хосе» 4 раза в своей истории начинал сезон с более длинной безвыигрышной серии (11 игр – 1995/96 и 2023/24, 9 – 1993/94, 8 – 1998/99).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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