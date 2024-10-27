«Сан-Хосе» – 1-й клуб в истории НХЛ, проигравший 9+ матчей со старта регулярки во 2-м сезоне подряд

«Сан-Хосе» установил антирекорд НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ команда Райана Ворсофски уступила «Вегасу» со счетом 3:7. Это поражение стало для «Шаркс» девятым подряд со старта сезона.

В прошлом году «Сан-Хосе » начал сезон с 11 проигранных встреч.

Таким образом, клуб установил антирекорд НХЛ, став первым коллективом, проигравшим 9 и более матчей со старта регулярки в двух сезонах подряд.

Следующую игру «Шаркс» проведут на выезде против «Юты » в ночь с 28 на 29 октября.