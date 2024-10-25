«Сан-Хосе» не одержал ни одной победы в первых 8 матчах во 2-м сезоне подряд. Это 2-й случай в истории лиги
«Сан-Хосе» не одержал ни одной победы в первых 8 матчах в сезоне.
«Шаркс» проиграли «Лос-Анджелесу» (2:3) в очередном матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Райана Ворсофски набрала 2 очка в 8 играх (6 поражений в основное время, 2 – за его пределами) и занимает последнее место в лиге.
Калифорнийцы начали второй сезон подряд с 8+ игр без побед. Антирекорд клуба по продолжительности безвыигрышной серии был установлен в сезоне-1995/96 (11 игр) и повторен в прошлом сезоне.
Отметим, что ранее в истории лиги был только один случай, когда команда начинала два сезона подряд без побед в первых 8+ играх. «Бостон» стартовал с 8-матчевых безвыигрышных серий в сезонах-1960/61 и 1961/62.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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