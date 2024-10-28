Минтюков завершил матч с «Нью-Джерси» с «минус 3». У него 1 бросок и 1 хит за 20:37

Павел Минтюков завершил матч с «Нью-Джерси» с «минус 3».

«Анахайм » уступил «Девилс» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:6.

Показатель полезности 20-летнего россиянина стал одним из худших в «Дакс» – наряду с результатами форвардов Лео Карлссона («минус 4») и Троя Терри («минус 3»).

Сегодня Минтюков (20:37 – все в равных составах) отметился 1 броском в створ и 1 силовым приемом. Статистика потерь и перехватов – 1:1.

Всего в сезоне у Павла 2 (2+0) очка в 7 играх при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 21:03.