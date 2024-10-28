Минтюков завершил матч с «Нью-Джерси» с «минус 3». У него 1 бросок и 1 хит за 20:37
Павел Минтюков завершил матч с «Нью-Джерси» с «минус 3».
«Анахайм» уступил «Девилс» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:6.
Показатель полезности 20-летнего россиянина стал одним из худших в «Дакс» – наряду с результатами форвардов Лео Карлссона («минус 4») и Троя Терри («минус 3»).
Сегодня Минтюков (20:37 – все в равных составах) отметился 1 броском в створ и 1 силовым приемом. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Всего в сезоне у Павла 2 (2+0) очка в 7 играх при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 21:03.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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