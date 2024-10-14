23:08 – среднее игровое время Минтюкова в 2 матчах на старте сезона. У 20-летнего защитника «Анахайма» 3 хита и «+1» в игре с «Вегасом»
23:08 – среднее игровое время Павла Минтюкова в 2 матчах на старте сезона.
Защитник «Анахайма» принял участие в двух стартовых играх команды в регулярном чемпионате НХЛ.
«Дакс» провели две игры за два дня – против «Сан-Хосе» (2:0) и «Вегаса» (1:3).
В первой игре 20-летний Минтюков был лидером своей команды по игровому времени (25:00, 5:17 – в большинстве, 2:20 – в меньшинстве).
Во второй игре Павел (21:15 – второе время среди защитников команды, 0:45 – в большинстве, 2:15 – в меньшинстве) стал единственным игроком «Анахайма» с положительным показателем полезности («+1»).
Также в его активе 3 силовых приема, статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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