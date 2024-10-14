23:08 – среднее игровое время Минтюкова в 2 матчах на старте сезона. У 20-летнего защитника «Анахайма» 3 хита и «+1» в игре с «Вегасом»

23:08 – среднее игровое время Павла Минтюкова в 2 матчах на старте сезона.

Защитник «Анахайма» принял участие в двух стартовых играх команды в регулярном чемпионате НХЛ .

«Дакс» провели две игры за два дня – против «Сан-Хосе » (2:0) и «Вегаса » (1:3).

В первой игре 20-летний Минтюков был лидером своей команды по игровому времени (25:00, 5:17 – в большинстве, 2:20 – в меньшинстве).

Во второй игре Павел (21:15 – второе время среди защитников команды, 0:45 – в большинстве, 2:15 – в меньшинстве) стал единственным игроком «Анахайма » с положительным показателем полезности («+1»).

Также в его активе 3 силовых приема, статистика потерь и перехватов – 1:1.