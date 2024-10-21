Павел Минтюков пропустил матч с «Лос-Анджелесом» из-за болезни.

Защитник «Анахайма » не был включен в состав команды на игру регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (1:4). Его заменил Джексон Лакомб.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 4 матча, в которых набрал 2 (2+0) очка при полезности «+3» и среднем времени на льду 22:29.