Минтюков – 2-я звезда матча против «Юты»: 2 гола, «плюс 2», 2 броска и 3 блока за 21:55
Павел Минтюков стал второй звездой матча НХЛ против «Юты» (5:4 ОТ).
Защитник «Анахайма» забил 2 гола в этой игре.
Павел Минтюков провел на льду 21:55 (максимальное время в команде, полезность «плюс 2»), отметился 2 бросками в створ ворот и 3 блоками. Он также допустил 4 потери.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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