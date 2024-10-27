Грант получит 25 млн рублей от «Авангарда» за остаток сезона (Михаил Зислис)

Алекс Грант заработает 25 млн рублей в «Авангарде» за остаток сезона.

Ранее 35-летний защитник подписал контракт с омским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Грант получит 25 миллионов рублей за оставшуюся часть сезона-2024/25.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету защитника 2 матча и ни одного результативного действия в составе «Барыса».

Интересная логика «Авангарда»: отказались от важных игроков, а теперь снова их подписали