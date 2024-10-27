Грант получит 25 млн рублей от «Авангарда» за остаток сезона (Михаил Зислис)
Алекс Грант заработает 25 млн рублей в «Авангарде» за остаток сезона.
Ранее 35-летний защитник подписал контракт с омским клубом на год.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Грант получит 25 миллионов рублей за оставшуюся часть сезона-2024/25.
В нынешнем регулярном чемпионате на счету защитника 2 матча и ни одного результативного действия в составе «Барыса».
Интересная логика «Авангарда»: отказались от важных игроков, а теперь снова их подписали
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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