«Авангард» подписал контракт с Грантом на год. 35-летний защитник провел 2 игры за «Барыс» в этом сезоне

«Авангард» подписал контракт с Алексом Грантом.

Соглашение с 35-летним канадцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

В этом регулярном чемпионате защитник провел два матча за «Барыс », не отметившись результативными действиями.

По ходу карьеры Грант также играл за «Йокерит» и СКА в Фонбет чемпионате КХЛ.

Фото: t.me/omskiyavangard