«Авангард» подписал контракт с Грантом на год. 35-летний защитник провел 2 игры за «Барыс» в этом сезоне
«Авангард» подписал контракт с Алексом Грантом.
Соглашение с 35-летним канадцем рассчитано до конца сезона-2024/25.
В этом регулярном чемпионате защитник провел два матча за «Барыс», не отметившись результативными действиями.
По ходу карьеры Грант также играл за «Йокерит» и СКА в Фонбет чемпионате КХЛ.
Фото: t.me/omskiyavangard
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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