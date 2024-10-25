Кирилл Фастовский: «У «Авангарда» отрыв от зоны плей-офф – 5 очков. Делать из этого трагедию – перебор. До середины сезона можно не смотреть в таблицу»

Кирилл Фастовский высказался о выступлении «Авангарда» в сезоне-2024/25.

Клуб набрал 13 очков после 18 игр и идет на 10-м месте на Востоке. 8-ю строчку в таблице занимает «Ак Барс» с 18 баллами в 15 матчах.

«Нынешний чемпионат – 68 матчей. Сколько сыграл «Авангард »? Так еще впереди все может поменяться! Надо уметь работать на длинной дистанции.

При достижении целей лиги и нашего хоккея по выравниваю команд каждая игра имеет значение, плотность в таблице имеет значение. Сейчас сказать, решить, что команда станет чемпионом или вылетит – невозможно!

И главная задача каждой команды не первое место по итогам регулярного чемпионата, а попасть в плей-офф. Сейчас у «Авангарда» отрыв от зоны плей-офф составляет четыре-пять очков. Делать из этого трагедию – перебор.

До середины сезона можно не смотреть в турнирную таблицу», – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский .