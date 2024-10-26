В Омске установят памятник Анатолию Тарасову.

Проект был разработан по инициативе «Спортивной школы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник». Администрация города единогласно приняла решение об установке памятника.

Он будет находиться на площадке перед зданием Ледового дворца имени Евгения Шастина .

Работы планируют завершить до конца 2024 года. Все расходы по установке возьмет на себя Новосибирский региональный общественный фонд «Карелин-Фонд».

Тарасов родился в Москве и никогда не работал в Омске, но под его руководством ЦСКА 15 раз выигрывал чемпионат СССР, а сборная СССР становилась чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр.