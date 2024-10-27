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  • Самсонов сделал 23 сэйва в матче с «Сан-Хосе». У него 3 победы в 4 играх за «Вегас» при 93,1% сэйвов
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Самсонов сделал 23 сэйва в матче с «Сан-Хосе». У него 3 победы в 4 играх за «Вегас» при 93,1% сэйвов

Илья Самсонов отразил 23 из 26 бросков «Сан-Хосе».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» оказался сильнее со счетом 7:3.

27-летний голкипер сделал 23 сэйва и одержал третью победу в этом сезоне.

В активе Самсонова 93,1% отраженных бросков в четырех проведенных играх при коэффициенте надежности 2,21.

Капитан «Вегаса» Стоун стал лидером гонки бомбардиров НХЛ – 17 очков в 9 играх. Панарин, Макар, Капризов и Айкел делят 2-е место – у всех по 15 баллов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoВегас
logoИлья Самсонов
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