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  • Капитан «Вегаса» Стоун стал лидером гонки бомбардиров НХЛ – 17 очков в 9 играх. Панарин, Макар, Капризов и Айкел делят 2-е место – у всех по 15 баллов
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Капитан «Вегаса» Стоун стал лидером гонки бомбардиров НХЛ – 17 очков в 9 играх. Панарин, Макар, Капризов и Айкел делят 2-е место – у всех по 15 баллов

Капитан «Вегаса» Марк Стоун стал лидером гонки бомбардиров НХЛ.

32-летний канадец набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (7:3). 

В 9 играх в текущем сезоне у Стоуна 17 (4+13) баллов. 

Второе место в гонке бомбардиров делят 4 игрока – форварды Артемий ПанаринРейнджерс», 15 очков в 8 играх, 6+9), Кирилл КапризовМиннесота», 15 в 8, 4+11) и Джек Айкел («Вегас», 15 в 9, 3+12), а также защитник Кэйл Макар («Колорадо», 15 в 8, 3+12). 

Следом за ними идут форварды Никита Кучеров («Тампа», 14 в 8, 8+6, лидирует в гонке снайперов вместе с Нико Хиширом из «Нью-Джерси»), Евгений Малкин («Питтсбург», 14 в 10, 3+11) и Сэм Райнхарт («Флорида», 14 в 10, 6+8). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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