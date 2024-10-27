Капитан «Вегаса» Стоун стал лидером гонки бомбардиров НХЛ – 17 очков в 9 играх. Панарин, Макар, Капризов и Айкел делят 2-е место – у всех по 15 баллов
Капитан «Вегаса» Марк Стоун стал лидером гонки бомбардиров НХЛ.
32-летний канадец набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (7:3).
В 9 играх в текущем сезоне у Стоуна 17 (4+13) баллов.
Второе место в гонке бомбардиров делят 4 игрока – форварды Артемий Панарин («Рейнджерс», 15 очков в 8 играх, 6+9), Кирилл Капризов («Миннесота», 15 в 8, 4+11) и Джек Айкел («Вегас», 15 в 9, 3+12), а также защитник Кэйл Макар («Колорадо», 15 в 8, 3+12).
Следом за ними идут форварды Никита Кучеров («Тампа», 14 в 8, 8+6, лидирует в гонке снайперов вместе с Нико Хиширом из «Нью-Джерси»), Евгений Малкин («Питтсбург», 14 в 10, 3+11) и Сэм Райнхарт («Флорида», 14 в 10, 6+8).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости