Самсонов о дебюте за «Вегас»: «Здесь лучшие болельщики и атмосфера в НХЛ, наслаждаюсь каждым днем. Чувствую себя хорошо, ведь мы выиграли»
Илья Самсонов поделился мнением о своем дебюте за «Вегас».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Голден Найтс» обыграли «Анахайм» со счетом 3:1. 27-летний голкипер отразил 22 из 23 бросков.
Ранее россиянин выступал за «Вашингтон» и «Торонто».
«Не самый простой матч для меня, потому что я пропустил пару недель. Скорости на тренировках и в играх отличаются, но мы все профессионалы и должны быть готовы к этому. Я чувствую себя хорошо, ведь мы выиграли.
Думаю, здесь лучшие болельщики и атмосфера в НХЛ. Счастлив играть здесь, с этими ребятами и наслаждаюсь каждым днем», – сказал вратарь «Вегаса» Илья Самсонов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости