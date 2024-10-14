Самсонов о дебюте за «Вегас»: «Здесь лучшие болельщики и атмосфера в НХЛ, наслаждаюсь каждым днем. Чувствую себя хорошо, ведь мы выиграли»

Илья Самсонов поделился мнением о своем дебюте за «Вегас».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Голден Найтс» обыграли «Анахайм » со счетом 3:1. 27-летний голкипер отразил 22 из 23 бросков.

Ранее россиянин выступал за «Вашингтон» и «Торонто».

«Не самый простой матч для меня, потому что я пропустил пару недель. Скорости на тренировках и в играх отличаются, но мы все профессионалы и должны быть готовы к этому. Я чувствую себя хорошо, ведь мы выиграли.

Думаю, здесь лучшие болельщики и атмосфера в НХЛ. Счастлив играть здесь, с этими ребятами и наслаждаюсь каждым днем», – сказал вратарь «Вегаса » Илья Самсонов .