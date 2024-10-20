Самсонов отразил 45 бросков «Флориды» из 49 во 2-м матче за «Вегас» в сезоне. Результат по сэйвам – 2-й за карьеру в лиге

Илья Самсонов отразил 45 бросков «Флориды» из 49 во 2-м матче за «Вегас».

Вратарь «Голден Найтс» принял участие в матче против «Пантерс» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

В текущем сезоне у 27-летнего россиянина 1 победа в 2 играх при 93,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,41.

45 сэйвов в матче регулярки – 2-й результат для Самсонова за карьеру в НХЛ. Личный рекорд был установлен в 2021 году в «Вашингтоне» – тоже против «Флориды» (46 сэйвов после 51 броска, поражение).

Кроме того, в 2023 году Илья отразил 45 бросков из 46, сыграв за «Торонто» против тех же «Пантерс» (победа).