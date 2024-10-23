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  • Самсонов отразил 32 броска «Лос-Анджелеса» из 33 и стал 3-й звездой матча. У него 2 победы в 3 играх за «Вегас» при 94,3% сэйвов
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Самсонов отразил 32 броска «Лос-Анджелеса» из 33 и стал 3-й звездой матча. У него 2 победы в 3 играх за «Вегас» при 94,3% сэйвов

Илья Самсонов отразил 32 из 33 бросков «Лос-Анджелеса» .

Вратарь «Вегаса» был признан третьей звездой матча с «Кингс» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ

В активе россиянина 2 победы в 3 матчах сезона при 94,3% сэйвов и коэффициенте надежности 1,95.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoВегас
logoИлья Самсонов
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