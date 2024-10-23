Самсонов отразил 32 броска «Лос-Анджелеса» из 33 и стал 3-й звездой матча. У него 2 победы в 3 играх за «Вегас» при 94,3% сэйвов
Илья Самсонов отразил 32 из 33 бросков «Лос-Анджелеса» .
Вратарь «Вегаса» был признан третьей звездой матча с «Кингс» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе россиянина 2 победы в 3 матчах сезона при 94,3% сэйвов и коэффициенте надежности 1,95.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости