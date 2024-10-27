Карбери о Василевском после 0:3 от «Тампы»: «Буду очень рад, когда он покинет НХЛ. Такой большой, но хорошо двигается – сегодня он был в ударе»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил игру Андрея Василевского.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» уступили «Тампе » со счетом 0:3. Российский голкипер отразил все 32 броска и стал первой звездой встречи.

«Я буду очень рад, когда он однажды покинет лигу. Он такой большой и так хорошо двигается, да и просто очень талантлив.

В прошлом году, в некоторых матчах, мы немного его доставали, но сегодня, видно, что он был в ударе», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .

Кутюрье с 5 (3+2) очками и «+5», Василевский с шатаутом против «Вашингтона» и Мэттью Ткачак с 2+1 – звезды дня в НХЛ