Овечкин без очков в матче с «Тампой»: 2 броска и 3 хита за 18:19. У него 2+3 в 7 играх в сезоне

Александр Овечкин остался без набранных очков в матче с «Тампой».

«Вашингтон » впервые в сезоне не забросил ни одной шайбы за игру, уступив «Лайтнинг» (0:3).

В активе 39-летнего российского форварда 5 (2+3) очков в 7 играх в сезоне при полезности «+1».

Сегодня Овечкин (18:19, 2:19 – в большинстве, «0») дважды бросил в створ и применил 3 силовых приема.