Овечкин без очков в матче с «Тампой»: 2 броска и 3 хита за 18:19. У него 2+3 в 7 играх в сезоне
Александр Овечкин остался без набранных очков в матче с «Тампой».
«Вашингтон» впервые в сезоне не забросил ни одной шайбы за игру, уступив «Лайтнинг» (0:3).
В активе 39-летнего российского форварда 5 (2+3) очков в 7 играх в сезоне при полезности «+1».
Сегодня Овечкин (18:19, 2:19 – в большинстве, «0») дважды бросил в створ и применил 3 силовых приема.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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