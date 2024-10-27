Кутюрье с 5 (3+2) очками и «+5», Василевский с шатаутом против «Вашингтона» и Мэттью Ткачак с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Шон Кутюрье, Андрей Василевский и Мэттью Ткачак – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак с 3 (2+1) очками в матче с «Айлендерс» (6:3 после 0:3).

Вторая звезда – вратарь «Тампы » Андрей Василевский , сыгравший на ноль против «Вашингтона» (3:0) при 32 отраженных бросках.

Первая звезда – капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье с 5 (3+2) очками в матче с «Миннесотой» (7:5) при полезности «+5». Форвард впервые в карьере набрал 5 баллов в матче регулярки, а также пересек отметку 500 очков в лиге – 504 (194+310) балла в 803 играх.