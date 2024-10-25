Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Рекорд случится в этом сезоне. Я его на это настраиваю. Это будет большой радостью как для меня, так и для всей страны»
Вячеслав Фетисов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (855 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Я верю, что рекорд случится именно в этом сезоне. Я его на это настраиваю все время.
Безусловно, такое событие будет большой радостью как для меня, так и для всей страны», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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