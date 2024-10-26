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Черкас о кричалках фанатов «Спартака» на матче со СКА: «Нецензурная брань – просто безобразие, раз даже в телеэфире это слышно. КХЛ должна обратить внимание»

Сергей Черкас осудил кричалки фанатов «Спартака» на матче со СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл красно-белых в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 5:2. 

«Все ждали матч «Спартака» и СКА. Армейцы были на ходу, несколько встреч выиграли с крупным счетом. Этот матч подтвердил преимущество СКА. Разве что в первом периоде «Спартак» мог что-то противопоставить, а потом армейцы смяли соперника, забили великолепные голы и показали, что на сегодняшний день они сильнее. И в атаке, и в обороне СКА играл здорово, в нужные минуты выручал Заврагин.

Великолепно провели себя лидеры, но отметить можно всю команду. Омрачало этот матч одно. Я сижу перед телевизором на диване и слышу нецензурную брань с трибуны москвичей. Это просто безобразие, раз даже в телеэфире это слышно. Лига должна обратить внимание на это, да и руководство «Спартака» тоже, наверное, должно повлиять на своих фанатов.

На трибуны ведь приходят и люди с детьми, и слушать такое – это неприятно. Даже если твоя команда проигрывает, это не значит, что нужно так поступать. Приходи к себе домой, там высказывайся. А в публичное место люди приходят получить удовольствие от игры», – сказал заслуженный тренер России и бывший вратарь СКА.

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«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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Сергей Черкас
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брань
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