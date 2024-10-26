Мартемьянов об «Амуре» после 0:12 от ЦСКА и «Локомотива»: «Нам деваться некуда. Нужна хотя бы какая-то победа, чтобы команда воспрянула. Я парням верю»

Андрей Мартемьянов высказался об игре «Амура» после 0:12 в двух матчах.

Ярославский клуб разгромил «тигров» (5:0) в домашнем матче в Фонбет Чемпионате КХЛ. До этого хабаровчане проиграли ЦСКА (0:7).

«Итог встречи – на табло. Соперник по игре выиграл, играл правильно, чего не скажешь о нашей команде. В актив могу занести первый период и частично некоторые моменты в третьем. Игровая дисциплина нарушалась, соперник закрывал нас наложениями. Во втором периоде ненужные удаления сломали всю игру. Будем работать над игровой дисциплиной, над выполнением игрового задания.

Голов – ноль, пропущенных – двенадцать за два матча. Нам деваться некуда. Нужна хотя бы одна какая-то победа, чтобы команда воспрянула. Чувствуется нервозность, никто не хочет проигрывать.

Что говорили после матча с ЦСКА? Мы с парнями разговаривали, хотели успокоить. Парни сами собирались. Многой эмоций. Любая игра – это сначала голова. Я парням доверяю и верю. Надеюсь, мы сможем вместе исправить ситуацию.

Что беспокоит больше всего? Больше волнуют пропущенные шайбы. К крайним нападающим есть претензии. Если ты плохо играешь на синей линии, не блокируешь броски, не помогаешь обороне, то тяжело. Нападающий должен играть хорошо не только у себя в зоне, но и в атаке – уметь сохранять шайбу.

У нас были положительные проблески – хорошее движение, комбинационная игра. Этим нужно заниматься постоянно», – сказал главный тренер «Амура ».