ЦСКА разгромил «Амур» 7:0 и прервал серию из 4 поражений подряд. Команда Воробьева идет 5-й на Западе

ЦСКА прервал серию из 4 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Ильи Воробьева одержала разгромную победу над «Амуром » со счетом 7:0.

Таким образом, ЦСКА прервал серию поражений из 4 игр и выиграл впервые с 8 октября.

Московский клуб занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 19 матчах.

У «Амура» 4-е подряд поражение, команда тренера Андрея Мартемьянова набрала 12 очков в 18 играх и занимают 11-ю позицию на Востоке.