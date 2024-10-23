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ЦСКА разгромил «Амур» 7:0 и прервал серию из 4 поражений подряд. Команда Воробьева идет 5-й на Западе

ЦСКА прервал серию из 4 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Ильи Воробьева одержала разгромную победу над «Амуром» со счетом 7:0. 

Таким образом, ЦСКА прервал серию поражений из 4 игр и выиграл впервые с 8 октября.

Московский клуб занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 19 матчах. 

У «Амура» 4-е подряд поражение, команда тренера Андрея Мартемьянова набрала 12 очков в 18 играх и занимают 11-ю позицию на Востоке.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoАмур
logoИлья Воробьев
logoКХЛ
logoАндрей Мартемьянов
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