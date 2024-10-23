ЦСКА разгромил «Амур» 7:0 и прервал серию из 4 поражений подряд. Команда Воробьева идет 5-й на Западе
ЦСКА прервал серию из 4 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Ильи Воробьева одержала разгромную победу над «Амуром» со счетом 7:0.
Таким образом, ЦСКА прервал серию поражений из 4 игр и выиграл впервые с 8 октября.
Московский клуб занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 19 матчах.
У «Амура» 4-е подряд поражение, команда тренера Андрея Мартемьянова набрала 12 очков в 18 играх и занимают 11-ю позицию на Востоке.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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