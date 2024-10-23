Мартемьянов о 0:7 от ЦСКА: «Нагрузили нам полное лукошко, «Амур» присутствовал в роли статистов. Мы сейчас на краю пропасти, будем разбираться»

Андрей Мартемьянов высказался о поражении «Амура» от ЦСКА (0:7).

«В хоккей играла одна команда – ЦСКА . «Амур » присутствовал в роли статистов. Из своей команды могу выделить только трех человек. Если я их назову, в следующем матче провалятся 100%. У меня черный глаз.

Как результат – нам нагрузили полное лукошко. Мы сейчас находимся на краю пропасти, будем разбираться в произошедшем», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов .

ЦСКА разгромил «Амур» 7:0 и прервал серию из 4 поражений подряд. Команда Воробьева идет 5-й на Западе