Мартемьянов о 0:7 от ЦСКА: «Нагрузили нам полное лукошко, «Амур» присутствовал в роли статистов. Мы сейчас на краю пропасти, будем разбираться»
Андрей Мартемьянов высказался о поражении «Амура» от ЦСКА (0:7).
«В хоккей играла одна команда – ЦСКА. «Амур» присутствовал в роли статистов. Из своей команды могу выделить только трех человек. Если я их назову, в следующем матче провалятся 100%. У меня черный глаз.
Как результат – нам нагрузили полное лукошко. Мы сейчас находимся на краю пропасти, будем разбираться в произошедшем», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
ЦСКА разгромил «Амур» 7:0 и прервал серию из 4 поражений подряд. Команда Воробьева идет 5-й на Западе
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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