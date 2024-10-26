«Рейнджерс» объявили о продлении Лафреньера на 7 лет. Кэпхит – 7,25 млн, есть ограничение на обмен с 2027 года
Как и сообщалось ранее, средняя годовая зарплата игрока по новому соглашению (оно вступит в силу с сезона-2025/26) составит 7,45 миллиона долларов.
По данным PuckPedia, 11 млн из общей суммы контракта (52,15 млн) будут выплачены в виде подписных бонусов (авансов). В том числе 8 млн – перед сезоном-2025/26.
Кроме того, с 2027 по 2032 годы будет действовать ограничение на обмен – стоп-лист из 8 команд.
В текущем сезоне кэпхит первого номера драфта НХЛ-2020 составляет 2,325 млн долларов. В 7 играх нынешнего чемпионата 23-летний нападающий набрал 7 (4+3) баллов.
В прошлом сезоне Алексис Лафреньер обновил все личные рекорды результативности – 57 (28+29) баллов в 82 играх регулярного чемпионата НХЛ. Также он набрал 14 (8+6) очков в 16 играх в розыгрыше Кубка Стэнли-2024.
Фото: сайт «Рейнджерс».
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