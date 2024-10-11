«Рейнджерс» могут продлить Лафреньера на 8 лет с кэпхитом в районе 8 млн долларов (Фрэнк Серавалли)
«Рейнджерс» могут продлить Алексиса Лафреньера на 8 лет с кэпхитом 8 млн долларов.
Стороны обсуждают подписание нового контракта, один из вариантов – соглашение на 8 лет и около 64 миллионов долларов, как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
В текущем сезоне кэпхит первого номера драфта НХЛ-2020 (11 октября ему исполняется 23 года) составляет 2,325 миллиона долларов.
Форвард набрал 2 (1+1) очка в первом матче сезона против «Питтсбурга» (6:0).
В прошлом сезоне Лафреньер обновил все личные рекорды результативности – 57 (28+29) баллов в 82 играх регулярного чемпионата.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Фрэнка Серавалли
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