«Рейнджерс» и Лафреньер согласовали контракт на 7 лет. Кэпхит – 7,45 млн долларов (Эллиотт Фридман)

Алексис Лафреньер договорился о новом контракте с «Рейнджерс».

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, срок соглашения будет рассчитан на 7 лет. Зарплата составит 7,45 млн долларов в год в среднем.

В текущем сезоне кэпхит первого номера драфта НХЛ-2020 составляет 2,325 млн долларов. Срок действующего контракта рассчитан до конца сезона-2024/25.

В 7 играх нынешнего чемпионата нападающий набрал 7 (4+3) баллов.

В прошлом сезоне Алексис Лафреньер обновил все личные рекорды результативности – 57 (28+29) баллов в 82 играх регулярного чемпионата НХЛ . Также он набрал 14 (8+6) очков в 16 играх в розыгрыше Кубка Стэнли-2024.