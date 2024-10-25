«Рейнджерс» и Лафреньер согласовали контракт на 7 лет. Кэпхит – 7,45 млн долларов (Эллиотт Фридман)
Алексис Лафреньер договорился о новом контракте с «Рейнджерс».
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, срок соглашения будет рассчитан на 7 лет. Зарплата составит 7,45 млн долларов в год в среднем.
В текущем сезоне кэпхит первого номера драфта НХЛ-2020 составляет 2,325 млн долларов. Срок действующего контракта рассчитан до конца сезона-2024/25.
В 7 играх нынешнего чемпионата нападающий набрал 7 (4+3) баллов.
В прошлом сезоне Алексис Лафреньер обновил все личные рекорды результативности – 57 (28+29) баллов в 82 играх регулярного чемпионата НХЛ. Также он набрал 14 (8+6) очков в 16 играх в розыгрыше Кубка Стэнли-2024.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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