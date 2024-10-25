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«Авангард» подписал контракт с Прохоркиным до конца сезона. Это 3-й его приход в команду

«Авангард» подписал контракт с форвардом Николаем Прохоркиным до конца сезона.

31-летний игрок выступал за омский клуб в прошлом сезоне, перейдя по его ходу из «Сибири». 

В составе омичей Прохоркин отметился 19 (10+9) очками в 26 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ. В 12 играх в Кубке Гагарина на его счету было 5 (2+3) баллов при полезности «минус 3». В мае стало известно, что клуб не продлил контракт с игроком.

В целом для него это уже третий приход в «Авангард» (впервые – перед сезоном-2021/22). Всего в регулярных чемпионатах КХЛ у Николая 468 игр (также он поиграл за ЦСКА, «Салават Юлаев», СКА и «Металлург») и 277 (132+145) баллов. В плей-офф – 115 игр и 54 (23+31) очка. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Авангарда»
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