«Авангард» подпишет Прохоркина в ближайшее время (Алексей Потапов)

Николай Прохоркин вернется в «Авангард».

Об этом сообщает двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

«Инсайд: в ближайшее время «Авангард» подпишет Николая Прохоркина », – написал Потапов.

В прошлом сезоне Прохоркин выступал за «Сибирь» и «Авангард ». Всего нападающий набрал 43 (18+25) очка в 65 играх регулярного чемпионата.