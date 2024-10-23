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«Авангард» подпишет Прохоркина в ближайшее время (Алексей Потапов)

Николай Прохоркин вернется в «Авангард».

Об этом сообщает двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

«Инсайд: в ближайшее время «Авангард» подпишет Николая Прохоркина», – написал Потапов. 

В прошлом сезоне Прохоркин выступал за «Сибирь» и «Авангард». Всего нападающий набрал 43 (18+25) очка в 65 играх регулярного чемпионата.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
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