Агент Бабаев: «Прохоркин пострадал от ограничения на количество переходов, введенного из-за СКА. Это разве нормально? Правило не должно быть догмой, его надо корректировать»

Агент рассказал, в чем заключаются трудности с трудоустройством Николая Прохоркина.

– Правда, что Николай Прохоркин переходит в «Авангард»?

– Такого варианта исключать нельзя, но помимо «Авангарда » по поводу Прохоркина я общаюсь и с другими клубами. В самое ближайшее время вопрос должен быть решен.

– Промедление с его подписанием не связано с высокими финансовыми запросами?

– Нет, у Николая они не заоблачные – ниже, чем у некоторых легионеров, на которых ряд клубов делал ставку летом. Основная сложность заключается в том, что КХЛ ввела ограничение на количество переходов из одного клуба в другой из-за СКА . Из-за этого правила пострадали несколько игроков. Для Прохоркина моментально отпали сразу 9-10 команд. Это разве нормально?

Но Прохоркин – неограниченно свободный агент, который после ухода из СКА был в трех клубах. Это правило не должно быть догмой, и его надо подкорректировать по ходу сезона. Нельзя постоянно ограничивать игроков в правах. Возрастные хоккеисты не должны подпадать под санкции. Все помнят знаменитый обмен Александра Никишина из «Спартака» в СКА.

– За него москвичи получили 9 игроков.

– Да, как показало время, обе стороны остались довольными этой сделкой. Сейчас же в лучшем случае можно сделать обмен в формате «3 на 3». Я считаю, что нельзя всех грести под одну гребенку. Каждый случай должен рассматриваться отдельно, – сказал Шуми Бабаев.

Бабаев о том, может ли Прохоркин вернуться в «Авангард»: «Ничего не исключаю. Ведем переговоры с несколькими клубами»