Бабаев о Прохоркине: «Ведем переговоры с несколькими командами. «Авангард» – один из этих клубов»

Агент Николая Прохоркина отреагировал на слухи о переходе игрока в «Авангард».

«Мы ведем переговоры с несколькими командами. «Авангард » – один из этих клубов.

Я не знаю, кто вбрасывает такую информацию. На сегодня никаких договоренностей о подписании «Авангардом» Николая Прохоркина нет», – сказал агент Шуми Бабаев .