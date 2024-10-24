Бабаев о Прохоркине: «Ведем переговоры с несколькими командами. «Авангард» – один из этих клубов»
Агент Николая Прохоркина отреагировал на слухи о переходе игрока в «Авангард».
«Мы ведем переговоры с несколькими командами. «Авангард» – один из этих клубов.
Я не знаю, кто вбрасывает такую информацию. На сегодня никаких договоренностей о подписании «Авангардом» Николая Прохоркина нет», – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости