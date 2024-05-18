«Авангард» попрощался с Прохоркиным и Юрчо. С форвардами не продлили контракт

Теги Авангард переходы КХЛ Николай Прохоркин Томаш Юрчо Хоккей

Николай Прохоркин и Томаш Юрчо покинули «Авангард».

Омский клуб не продлил соглашения с нападающими, пришедшими по ходу минувшего сезона.

«Благодарим игроков за самоотверженную игру в концовке регулярного чемпионата, а также в плей-офф. Желаем им успешного продолжения карьеры!» – сказано в сообщении пресс-службы «Авангарда».

31-летний Юрчо провел 21 матч в регулярном чемпионате и набрал 16 (8+8) очков. В Кубке Гагарина на его счету 5 (3+2) баллов за результативность в 12 играх.

30-летний Прохоркин за 26 игр в регулярке заработал 19 (10+9) очков. В плей-офф форвард набрал 5 (2+3) очков за 12 матчей при полезности «минус 3».

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22 комментария
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Прохоркин опять по рукам пошел 😀настолько не надежный товарищ жесть просто , какой клуб его только возьмет , Амур возможно и то ни факт,и ведь он и его агент видимо считает его супер звездой
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Ответ gvozd100
И чем тебе Коля в СИБИРИ не игралось? Славы захотелось, и где...в Авангарде? Там тренеров на раз-два вышвыривают, а таких как ты и тем более! Пошел по рукам...
в сибирь ехать - это до пенсии доигрывать! А он еще хочет баблишко подзаработать!
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+4
И чем тебе Коля в СИБИРИ не игралось? Славы захотелось, и где...в Авангарде? Там тренеров на раз-два вышвыривают, а таких как ты и тем более! Пошел по рукам...
+7
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+4
Ответ gvozd100
И чем тебе Коля в СИБИРИ не игралось? Славы захотелось, и где...в Авангарде? Там тренеров на раз-два вышвыривают, а таких как ты и тем более! Пошел по рукам...
Причем тут Авангард? У Коли и без Авангарда куча клубов в послужном списке. Есть такой тип игроков … Это не Саня Попов
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По данным Спорт-Экспресс у них в прошедшем сезоне было 50 и 12 лямов соответственно.
Прохоркин совсем не отработал зарплату.
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Ответ sd4fmwrvz8
Прохоркин опять по рукам пошел 😀настолько не надежный товарищ жесть просто , какой клуб его только возьмет , Амур возможно и то ни факт,и ведь он и его агент видимо считает его супер звездой
Ну статистика у него в Омске вполне себе
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Прохоркин это такой Ли Стемпняк. Каждый год, а то и чаще, новая команда
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Уже прощались с колей. Ща он выбьет контракт пожирнее в условной Ладе, а потом обратно в Авангард)
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Коля Коля Николай доигрался, интересно кто теперь тебя подберëт, в Сибири не игралось, Авангард не продлил.
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Прохоркин больше года где нибудь играл?
Не знаю. Но по сравнению с прошлым разом в Авангарде, у него в этом сезоне глаза горели. Креативно в нападении, видел, как он бежал в защиту.
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Найдут.где пристроиться
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Коля чушпан
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Удачи в новых клубах 👍👍👍
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Ответ FaithDevotion
Прохоркин это такой Ли Стемпняк. Каждый год, а то и чаще, новая команда
Или современная версия Руслана Берникова
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Ответ Ястреб
Уже тревожно, ушли 7 нападающих, пришли 2, ждём пополнения
Всю тройку с Жирафом выкинули - которой манагеры гордились,отдав ,ставшего чемпионом Гераську.
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Надо же, как это таких важных кадров упустили. Видимо теперь оба в НХЛ :)
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Уже тревожно, ушли 7 нападающих, пришли 2, ждём пополнения
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Манагеры играются.
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Ответ крок 58
Колюня пошел по рукам…
Этой новости скоро десять лет будет 😁
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Ответ Rodgeras
Прохоркин больше года где нибудь играл? Не знаю. Но по сравнению с прошлым разом в Авангарде, у него в этом сезоне глаза горели. Креативно в нападении, видел, как он бежал в защиту.
55 запросил - многовато,а вот Юрчу могли бы и оставить.
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Колюня пошел по рукам…
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