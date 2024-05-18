«Авангард» попрощался с Прохоркиным и Юрчо. С форвардами не продлили контракт

Николай Прохоркин и Томаш Юрчо покинули «Авангард».

Омский клуб не продлил соглашения с нападающими, пришедшими по ходу минувшего сезона.

«Благодарим игроков за самоотверженную игру в концовке регулярного чемпионата, а также в плей-офф. Желаем им успешного продолжения карьеры!» – сказано в сообщении пресс-службы «Авангарда».

31-летний Юрчо провел 21 матч в регулярном чемпионате и набрал 16 (8+8) очков. В Кубке Гагарина на его счету 5 (3+2) баллов за результативность в 12 играх.

30-летний Прохоркин за 26 игр в регулярке заработал 19 (10+9) очков. В плей-офф форвард набрал 5 (2+3) очков за 12 матчей при полезности «минус 3».