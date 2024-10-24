Михаил Анисин: «С Ротенберга надо брать пример: он всегда хочет быть первым во всем. Думаю, это девиз СКА»

Михаил Анисин отметил амбициозность Романа Ротенберга.

– Игровую карьеру вы пока не закончили?

– Никогда не говори никогда, но на данный период все мои мысли о тренерской работе и о команде «СКА-Юниор». В свободное время я продолжаю поддерживать форму, хоккей – это все равно моя жизнь.

– Какие задачи ставите перед собой в команде «СКА-Юниор»?

– Нет смысла работать, если ты не ставишь перед собой самые высокие цели. Кстати, Роман Борисович [Ротенберг] тоже максималист в этом плане, и с него надо брать пример. Он всегда хочет быть первым во всем, и думаю, что это девиз СКА. Что ни делаешь, надо стараться делать на самом высоком уровне, – сказал тренер по развитию «Академии СКА-Юниор».