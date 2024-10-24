Анисин о популярности пресс-конференций Ротенберга: «Значит, человек интересен и он яркая личность. А то, что его не поздравили с 200-м матчем, это подло и некрасиво»
– Неслучайно и пресс-конференции Ротенберга такие популярные?
– Если пресс-конференции слушают, читают, значит, человек интересен и он яркая личность. А если о тебе никто ничего не говорит, то ты серая мышь.
– Ротенберг – самый яркий тренер КХЛ?
– На данный момент – да. А то, что Романа Борисовича не поздравили с 200-м матчем в КХЛ, это подло и некрасиво. У нас одна хоккейная семья, мы все делаем одно дело и надо уважать результат других.
Всегда надо отмечать такие даты, приятные для человека. 200 матчей – это много работы и труда, – сказал тренер по развитию «Академии СКА-Юниор».
Роман Ротенберг: «КХЛ не поздравила главного тренера СКА с 200-м матчем. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Хотел бы обратиться к лиге – чтобы все было честно»
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