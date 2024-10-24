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«СКА-1946» сыграет в турнире по хоккею «3х3» в Стамбуле. Соперники – «Зейтинбурну», «Бузадам» и «Истанбул» из чемпионата Турции

«СКА-1946» сыграет в турнире по хоккею «3х3» в Стамбуле.

«26 октября в Стамбуле под эгидой федераций хоккея России и Турции пройдет первый в истории международный клубный турнир по хоккею «3х3».

Россию в нем будут представлять хоккеисты «СКА-1946», а соперниками армейцев станут три стамбульские команды из чемпионата Турции: «Зейтинбурну», «Бузадам» и «Истанбул».

Соревнования пройдут по круговой системе и начнутся в 19.00 по московскому времени», – сказано в сообщении главного тренера СКА Романа Ротенберга.

Отмечается, что планируется трансляция матчей на информационных ресурсах СКА и ФХР.

Состав «СКА-1946» на турнир выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Рогатко, Арсений Перов.

Защитники: Артем Вильчинский, Александр Матвеев, Михаил Созинов, Вячеслав Дубровцев, Тимур Рогачев, Иван Корнилов.

Нападающие: Артем Билинчук, Вячеслав Васильев, Севастиан Капчук, Амир Нугманов, Александр Филиппов, Герман Суздорф.

Главный тренер: Герман Титов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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