Хайман о 0+0 в 7 играх за «Эдмонтон»: «Досадно, что это происходит в начале. В прошлом сезоне был такой отрезок, но никто ничего не говорил – тогда я уже набрал статистику»

Зак Хайман прокомментировал свою безголевую серию с начала сезона в НХЛ.

32-летний форвард «Эдмонтона » не набрал ни одного очка в семи играх регулярного чемпионата за 19:56 в среднем на льду. В прошлом сезоне на счету Хаймана было 77 (54+23) баллов за результативность в 80 матчах.

«Регулярный чемпионат состоит из 82 игр.

Досадно, что подобное происходит в самом начале. Я проходил через такой отрезок с 40-й по 47-ю игру в прошлом сезоне, и никто ничего не говорил, потому что я уже набрал определенную статистику.

Если у тебя есть моменты, то голы обязательно придут. Знаю это, потому что забил немало голов в НХЛ», – сказал нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман .