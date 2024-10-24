Хайман о 0+0 в 7 играх за «Эдмонтон»: «Досадно, что это происходит в начале. В прошлом сезоне был такой отрезок, но никто ничего не говорил – тогда я уже набрал статистику»
Зак Хайман прокомментировал свою безголевую серию с начала сезона в НХЛ.
32-летний форвард «Эдмонтона» не набрал ни одного очка в семи играх регулярного чемпионата за 19:56 в среднем на льду. В прошлом сезоне на счету Хаймана было 77 (54+23) баллов за результативность в 80 матчах.
«Регулярный чемпионат состоит из 82 игр.
Досадно, что подобное происходит в самом начале. Я проходил через такой отрезок с 40-й по 47-ю игру в прошлом сезоне, и никто ничего не говорил, потому что я уже набрал определенную статистику.
Если у тебя есть моменты, то голы обязательно придут. Знаю это, потому что забил немало голов в НХЛ», – сказал нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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