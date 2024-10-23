«Эдмонтон» проиграл 5 из 7 матчей на старте сезона и идет 7-м в дивизионе. Макдэвид сделал дубль в игре с «Каролиной», у него 3+5 на отрезке

«Эдмонтон» проиграл 5 из 7 матчей на старте сезона и идет 7-м в дивизионе.

«Ойлерс» уступили «Каролине» (2:3 ОТ) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ .

После двух периодов канадский клуб выигрывал у «Каролины» со счетом 2:0 (обе шайбы на счету Коннора Макдэвида ), но затем пропустил 3 шайбы подряд.

«Нефтяники» набрали 5 очков в 7 играх и занимают 7-е место в Тихоокеанском дивизионе, обгоняя лишь «Сан-Хосе».

Капитан команды Макдэвид записал в актив 8 (3+5) очков в 7 играх. Ему необходимо набрать еще 10 баллов для достижения отметки 1000 очков в регулярках (сейчас 990 в 652 играх – 338+652).