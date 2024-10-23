Подколзин не набрал очков в 7-м матче подряд. Он провел 09:05 против «Каролины» – минимальное время в сезоне

Василий Подколзин остался без очков в 7 матчах подряд.

Форвард «Эдмонтона » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:3 ОТ), продлив серию без очков.

Сегодня Василий Подколзин провел на льду 09:05 – минимальное время в сезоне-2024/25.