Подколзин не набрал очков в 7-м матче подряд. Он провел 09:05 против «Каролины» – минимальное время в сезоне
Василий Подколзин остался без очков в 7 матчах подряд.
Форвард «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:3 ОТ), продлив серию без очков.
Сегодня Василий Подколзин провел на льду 09:05 – минимальное время в сезоне-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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