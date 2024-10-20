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  • Броберг набрал 6 очков и «+6» в первых 6 матчах за «Сент-Луис». Защитник перешел из «Эдмонтона» в результате оффер-шита
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Броберг набрал 6 очков и «+6» в первых 6 матчах за «Сент-Луис». Защитник перешел из «Эдмонтона» в результате оффер-шита

Филип Броберг набрал 6 очков и «+6» в первых 6 матчах за «Сент-Луис».

23-летний защитник отмечался результативными действиями в каждом из первых 6 матчей «Блюз» в сезоне. 

У него 1 гол и 5 результативных передач при полезности «+6», 4 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:42. 

Напомним, что швед перешел в «Сент-Луис» в межсезонье в результате оффер-шита (контрактного предложения ограниченно свободному агенту от другого клуба). 

Он подписал с новым клубом контракт на 2 года со средней зарплатой за сезон 4,58 миллиона долларов. «Ойлерс» не стали повторять предложение и получили выбор во 2-м раунде драфта в качестве компенсации. 

Добавим, что форвард Дилан Холлоуэй, тоже перешедший в «Блюз» из «Эдмонтона» в результате оффер-шита, забросил первую шайбу за новую команду в сегодняшнем матче с «Каролиной» (4:3). У него 2 (1+1) балла в 6 играх. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСент-Луис
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoФилип Броберг
logoДилан Холлоуэй
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