Тарасов пропустил 4 шайбы во 2-м матче подряд, отразив 20 из 24 бросков «Баффало». В обеих играх «Коламбус» победил со счетом 6:4
Даниил Тарасов пропустил 4 шайбы во 2-м матче подряд.
Вратарь «Коламбуса» отразил 20 из 24 бросков в игре с «Баффало» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
В текущем сезоне у россиянина 2 победы в 2 играх при 85,2% сэйвов и коэффициенте надежности 4,01.
Первый его матч в сезоне – против «Колорадо» – также завершился победой «Блю Джекетс» со счетом 6:4.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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