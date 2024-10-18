Тарасов пропустил 4 шайбы во 2-м матче подряд, отразив 20 из 24 бросков «Баффало». В обеих играх «Коламбус» победил со счетом 6:4

Даниил Тарасов пропустил 4 шайбы во 2-м матче подряд.

Вратарь «Коламбуса » отразил 20 из 24 бросков в игре с «Баффало » (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

В текущем сезоне у россиянина 2 победы в 2 играх при 85,2% сэйвов и коэффициенте надежности 4,01.

Первый его матч в сезоне – против «Колорадо» – также завершился победой «Блю Джекетс» со счетом 6:4.